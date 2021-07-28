Земле угрожает большое количество астероидов

В ООН предупредили о большом количестве крупных астероидов, которые представляют потенциальную опасность при сближении с Землей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, соответствующий отчет подготовили в научно-техническом подкомитете Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Согласно документу, миру известно только о 40% крупных астероидов, пересекающих орбиту.

"По оценкам, идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей", - указано в отчете.

На 17 апреля 2021 года исследователи обнаружили 25 647 астероидов, которые сближаются с Землей.

Ранее исследователи пришли к выводу, что примерно каждые 15 миллионов лет на Землю падал такой же астероид, как тот, что "погубил динозавров" и оставил грандиозный кратер Чиксулуб.

Ученые также полагают, что бомбардировка повлияла на состояние атмосферы Земли и содержание кислорода.