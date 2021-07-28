Земле угрожает большое количество астероидов - ВИДЕО
В ООН предупредили о большом количестве крупных астероидов, которые представляют потенциальную опасность при сближении с Землей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, соответствующий отчет подготовили в научно-техническом подкомитете Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
Согласно документу, миру известно только о 40% крупных астероидов, пересекающих орбиту.
"По оценкам, идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей", - указано в отчете.
На 17 апреля 2021 года исследователи обнаружили 25 647 астероидов, которые сближаются с Землей.
Ранее исследователи пришли к выводу, что примерно каждые 15 миллионов лет на Землю падал такой же астероид, как тот, что "погубил динозавров" и оставил грандиозный кратер Чиксулуб.
Ученые также полагают, что бомбардировка повлияла на состояние атмосферы Земли и содержание кислорода.
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