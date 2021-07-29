Печальная новость ВОЗ в связи с коронавирусом

Штамм "дельта" COVID-19 вызвал подъем заболеваемости на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в этой части мира наблюдается четвертая волна коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Восточного Средиземноморья, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Большинство новых заболевших госпитализированных - невакцинированные люди. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе", - цитируют СМИ слова директора бюро Ахмеда аль-Мандхари.

Штамм "дельта" теперь зафиксирован в 15 из 22 стран региона - от Марокко до Пакистана. "Циркуляция варианта "дельта" способствует росту количества случаев COVID-19 и летальных исходов во все новых странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ", - говорилось в заявлении бюро.

По данным ВОЗ, за последний месяц заболеваемость выросла на 55% по сравнению с июнем, а количество смертей - на 15%. За неделю в среднем поступают данные о более чем 310 тыс. случаях инфицирования и 3,5 тыс. летальных исходах.