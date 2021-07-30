Человек чуть не залетел в двигатель летящего Boeing

Международная проблема столкновения самолетов с птицами, похоже, отошла на второй план после этих кадров. В двигатели пассажирского Boeing едва не попал человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он пролетел мимо лайнера во время захода на посадку в Лос-Анджелесе на высоте полутора тысяч метров. Пилоты предположили, что за спиной у него был реактивный рюкзак, и предупредили диспетчеров.

По данным Федерального управления гражданской авиации, поисками неизвестного с джетпаком сейчас занимаются агенты ФБР. Подобные полеты над местным аэропортом происходят уже не в первый раз. Но нарушителей так и не нашли. Западная пресса сообщает, что это могут быть военные США.