Дождь затопил станцию метро в Китае, пассажиров эвакуируют

Дождь затопил станцию ​​метро в Гуанчжоу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Insider Paper.

На кадрах с места происшествия видно, что вестибюль станции залит водой вплоть до эскалаторов.

Пассажиров метро эвакуируют, люди в панике бегут к выходу.