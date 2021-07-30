https://news.day.az/world/1366102.html Дождь затопил станцию метро в Китае, пассажиров эвакуируют - ВИДЕО
Дождь затопил станцию метро в Китае, пассажиров эвакуируют - ВИДЕО
Дождь затопил станцию метро в Гуанчжоу.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Insider Paper.
На кадрах с места происшествия видно, что вестибюль станции залит водой вплоть до эскалаторов.
Пассажиров метро эвакуируют, люди в панике бегут к выходу.
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