https://news.day.az/world/1367379.html 167 лесных пожаров в Турции локализованы - министр
167 лесных пожаров в Турции локализованы - министр
167 лесных пожаров в Турции локализованы. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
По его словам, в настоящий момент продолжается работа по тушению 16 пожаров в семи провинциях страны.
Отметим, что к тушению лесных пожаров привлечено большое количество техники и живой силы.
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