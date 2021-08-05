Названы самые вакцинированные страны

Объединенные Арабские Эмираты на данный момент являются самой вакцинированной страной в мире.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Сейчас в ОАЭ привились 65,1% граждан. В первую пятерку стран вошли Чили, где вакцинировались 64,5 % жителей, Бельгия (60,6 %), Израиль (59,5%) и Испания (59%).

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что в мире следует ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавирусной инфекции до конца сентября. По его словам, мораторий можно будет продлить и на более длительный срок, чтобы достаточное количество людей были вакцинированы в мире до конца года.

Гебреисус добавил, что в настоящее время в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам - сделано более 4 млрд прививок. При этом свыше 80% вакцин ушло в страны с высокими и средними доходами, несмотря на то что на них приходится менее половины мирового населения.