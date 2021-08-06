https://news.day.az/world/1367750.html Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 6 тысяч
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 6 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 3 780 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 30 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 440 353, число умерших - 6 016. Вылечились 395 505 человек.
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