Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 6 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 3 780 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 30 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 440 353, число умерших - 6 016. Вылечились 395 505 человек.