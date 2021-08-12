https://news.day.az/world/1369191.html На складе Минобороны Армении произошел пожар
На складе Минобороны Армении произошел пожар
Пожар средней сложности вспыхнул на одном из складов Минобороны Армении, расположенных в центре Еревана.
Как передает передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 11 августа в 18:00. Пожару была присвоена вторая степень сложности. На территории воинской части N сгорело около 2,5 га травяного покрова, деревянные рамы 150 окон и 15 бревен.
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