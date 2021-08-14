Грузия вводит карантин на три недели

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом по всей Грузии вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, они будут действовать три недели - с 14 августа по 4 сентября.

На это время по всей стране прекращает работу городской общественный транспорт (при этом междугородний по-прежнему будет курсировать). Отменяются все массовые развлекательные мероприятия - фестивали, концерты, спортивные соревнования. Развлекательные центры для детей также не будут работать. А вот рестораны и кафе продолжат принимать посетителей, но закрываться им придется на час раньше - в 11 вечера вместо полуночи.

И государственным учреждениям, и частным предприятиям рекомендовано по возможности максимально перевести сотрудников на удаленку. За последние сутки в Грузии выявлено 5128 новых случаев заражения ковидом (более половины из них приходятся на Тбилиси).

Между тем власти обсудят рекомендацию Национального центра по контролю за заболеваниями, чтобы с сентября привитым гражданам разрешили свободно посещать рестораны, фитнес-центры и другие места.