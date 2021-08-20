Кличко уволят с поста мэра Киева

Виталия Кличко могут уволить с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ближайшее время. Об этом сообщает украинское издание "Вести", передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сразу несколько источников среди "Слуг народа" и в киевской власти рассказали, что вопрос снятия Кличко с должности решен на 100%, и сейчас президент Владимир Зеленский решает, кто же его заменит. Наши источники говорят, что это будет министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов", - говорится в сообщении издания.

Косвенно отставку Кличко подтвердил председатель фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его информации, потребуется уволить одного из министров с целью его последующего назначения на пост председателя КГГА.