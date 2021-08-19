В Армении на территории воинской части найдены тела трех военнослужащих

Тела трех военнослужащих ВС Армении с огнестрельными ранениями найдены в одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом в четверг сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно источнику, 19 августа около 02:15 на охраняемой территории одной из воинских частей были обнаружены тела Мурада Мурадяна (2002 г.р.), Левона Арутюняна (2002 г.р.) и Гора Саакяна (2002 г.р.). Подробности происшествия выясняются.