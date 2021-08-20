США ввели санкции из-за «Северного потока - 2»

Санкции вводятся против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством трубопровода "Северный поток 2".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепа, ведомство предоставило в конгресс США отчет, в котором "перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в (проекте - ред.) трубопроводе "Северный поток 2".

"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям", - заявил госсекретарь.

По его словам, указанное в отчете судно, как и еще одно российское судно, участвующее в проекте, "будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц".

Имена подвергнутых санкциям россиян и название судна не приводятся.