https://news.day.az/world/1371851.html В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 514 744 человек
В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 514 744 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 3 803 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 48 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 514 744, число умерших выросло до 6 771.
От коронавируса вылечились 448 288 человек.
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