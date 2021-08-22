В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 514 744 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 3 803 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 48 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 514 744, число умерших выросло до 6 771.

От коронавируса вылечились 448 288 человек.