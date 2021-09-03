В Турции продемонстрировали новейший отечественный броневик

Турецкая компания TÜMOSAN продемонстрировала новейший тактический отечественный бронеавтомобиль Pusat.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak, TÜMOSAN ведет переговоры с местными и зарубежными компаниями по вопросу поставок броневика, передает Day.Az.

По данным издания, уже есть предложения по экспорту Pusat.

Отмечается, что броневик прошел первый этап тестирования с пробегом в пять тысяч километров. В ближайшее время планируется начать второй этап испытаний с пробегом 20 тысяч километров.

Впервые концепт Pusat был продемонстрирован на международной выставке оборонной промышленности IDEF в 2017 году. Прототип броневика был разработан спустя два года.

На выставке IDEF-2021 демонстрировалась модификация Pusat с гибридной силовой установкой.