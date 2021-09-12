Центральный банк Китая скупает акции британских компаний

Центральный банк Китая начал в больших количествах приобретать акции британских компаний, в том числе крупнейших по рыночной капитализации, продающихся на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает The Sunday Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание утверждает, что Народный банк Китая теперь обладает британскими акциями на общую сумму $17,1 млрд. Например, ЦБ Китая теперь принадлежит более 1,5% акций нефтегазовых компаний BP и Royal Dutch Shell, по 1% оператора сотовой связи Vodafone и двух горнодобывающих компаний BHP и Anglo American.

В общей сложности ЦБ КНР владеет долями более чем в 100 британских компаниях, в основном делая упор на активы энергетических и горнодобывающих компаний.

Издание предполагает, что зарубежные акции, принадлежащие Центральному банку КНР, являются частью золотовалютных резервов страны, которая в последнее время начала сокращать вложения в доллар США и облигации.