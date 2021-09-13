https://news.day.az/world/1379368.html В Иране от коронавируса умерли еще 448 человек
В Иране от коронавируса умерли еще 448 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 448 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в стране возросло до 114 759.
За минувшие сутки в стране коронавирусом заразился 22 541 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 5 318 327.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре