В Иране от коронавируса умерли еще 448 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 448 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в стране возросло до 114 759.

За минувшие сутки в стране коронавирусом заразился 22 541 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 5 318 327.