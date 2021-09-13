Европе предрекли 800 долларов за тысячу кубометров газа

Цена на газ в Европе скоро может превысить 800 долларов за тысячу кубометров, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Влияет в первую очередь приближение зимы, а хранилища при этом остаются на минимальных значениях. Параллельно цены в Азии продолжают также находиться на высоком уровне, и сжиженный газ идет не в Европу, а в Азию", - отметил эксперт. Пикин предрекает, что стоимость тысячи кубометров газа уже в ближайшее время преодолеет психологическую отметку.