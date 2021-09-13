На рынках Кабула продают самые дешевые вещи в мире

Блошиные рынки Кабула забиты вещами, возможно по самым низким сейчас ценам в мире.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Десятки тысяч афганцев ежедневно относят свои лучшие вещи и сдают их торговцам на реализацию либо обменивают на еду.