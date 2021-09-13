https://news.day.az/world/1379565.html На рынках Кабула продают самые дешевые вещи в мире - ВИДЕО
На рынках Кабула продают самые дешевые вещи в мире - ВИДЕО
Блошиные рынки Кабула забиты вещами, возможно по самым низким сейчас ценам в мире.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Десятки тысяч афганцев ежедневно относят свои лучшие вещи и сдают их торговцам на реализацию либо обменивают на еду.
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