https://news.day.az/world/1379853.html В России акробат рухнул на асфальт во время выступления на шесте - ВИДЕО
В России акробат рухнул на асфальт во время выступления на шесте - ВИДЕО
Акробат рухнул на асфальт во время выступления на шесте в Перми.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, под ним подломилась опора и мужчина упал с большой высоты.
К счастью, отделался только вывихом руки и травмой челюсти.
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