В России акробат рухнул на асфальт во время выступления на шесте

Акробат рухнул на асфальт во время выступления на шесте в Перми.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, под ним подломилась опора и мужчина упал с большой высоты.

К счастью, отделался только вывихом руки и травмой челюсти.