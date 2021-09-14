В Молдавии отменили ежегодный праздник вина

Правительство Молдавии отменило торжества на Национальный день вина, который ежегодно отмечается в начале октября, из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировало во вторник Национальное бюро винограда и вина на своей странице в Facebook.

"В целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 (SARS-COV-2) были отменены праздничные мероприятия, включая Национальный день вина", - говорится в сообщении.

Ежегодный праздник традиционно собирал в Кишиневе десятки тысяч туристов. В этот день местные производители вина представляли свои новинки, организовывали дегустации, мастер-классы и экскурсии по винодельням.

В последнее время эпидемическая ситуация в Молдавии вновь стала ухудшаться. По данным министерства здравоохранения республики, на прошлой неделе прирост инфицированных коронавирусом увеличился на 42%. Перед этим власти объявили режим чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья и ужесточили ограничения на массовые мероприятия с 10 сентября по 30 октября. В этот период доступ в места скопления людей - концертные залы, кинотеатры, ночные клубы - будет разрешен только при наличии справки о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19. Всего за время пандемии в стране зафиксировано больше 276 тыс. случаев заражения (примерно 8% населения).

Согласно данным Минздрава, со 2 марта полный курс вакцинации в Молдавии прошли больше 20% граждан страны. В связи с ростом заболеваемости власти призвали население активнее делать прививки. В правительстве обсуждаются планы введения обязательной вакцинации для отдельных категорий, работа которых напрямую связана с взаимодействием с другими людьми.