В Грузии от COVID-19 умерли еще 60 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 2 515 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 60 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Вылечились 551 780 человек.