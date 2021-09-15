https://news.day.az/world/1380117.html В Грузии от COVID-19 умерли еще 60 человек
В Грузии от COVID-19 умерли еще 60 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 2 515 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 60 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Вылечились 551 780 человек.
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