В Сальвадоре антикриптеры сожгли криптобанкомат

В Сальвадоре, который стал первым государством в мире, признавшим биткойн официальной валютой, не все этим довольны.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война", под радостные возгласы антикриптеры сожгли криптобанкомат Chivo.

Напомним, что в стране соответствующий закон, принятый в июне по инициативе 40-летного президента Найиба Букеле, начал действовать 7 сентября. Согласно закону, курс биткоина к доллару свободно устанавливается рынком, обмен не облагается налогом на прирост капитала, а расходы на комиссию при конвертации правительство берет на себя.

Несмотря на то, что рейтинг президента Букеле достигает 85%, жители Сальвадора встретили его инициативу недоверием и протестами. Согласно опросам, большинство сальвадорцев не одобряют легализацию биткоинов, не знают, как ими пользоваться, и считают, что выгоду от реформы получат в первую очередь чиновники, иностранные инвесторы и самые богатые люди.