https://news.day.az/world/1380821.html Министр обороны Армении уснул во время выступления Пашиняна - ВИДЕО
Министр обороны Армении уснул во время выступления Пашиняна - ВИДЕО
На саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе произошел забавный случай.
Так, во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна министр обороны страны Аршак Карапетян так и не смог дослушать монотонное выступление Никола Воваевича и предпочёл подремать. Как говорится, это было бы так смешно, если бы не было так грустно.
Представляем вашему вниманию плачевные кадры казуса:
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