Министр обороны Армении уснул во время выступления Пашиняна

На саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе произошел забавный случай.

Так, во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна министр обороны страны Аршак Карапетян так и не смог дослушать монотонное выступление Никола Воваевича и предпочёл подремать. Как говорится, это было бы так смешно, если бы не было так грустно.

Представляем вашему вниманию плачевные кадры казуса: