В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию от хозяев

В Бразилии суд признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного хозяином, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Суд прошел в штате Парана. В ходе разбирательства две собаки, шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо, совместно с их защитниками получили статус "заинтересованной стороны". Из-за этого животные претендуют на возмещение моральной компенсации в размере около двух тысяч реалов. По словам адвоката Эвелин Палуду, решение суда - постгуманистический взгляд на право.

Рассматриваемое в суде дело связано с инцидентом, который произошел в августе 2020 года. В полицию поступило сообщение о собаках, которые оставались долгое время без присмотра. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли их голодными и измученными. Выяснилось, что в это время их хозяин был на отдыхе.