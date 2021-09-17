Два человека погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Неизвестный напал на людей в городе Алмело на западе Нидерландов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате нападения два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщили в местной полиции.

Сообщается, что мужчина начал стрелять по прохожим прямо с балкона одного из домов. По данным местных СМИ, стрельба велась из арбалета.

Полиции удалось задержать стрелявшего. Проводится расследование.