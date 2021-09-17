https://news.day.az/world/1381137.html Два человека погибли в результате стрельбы в Нидерландах - ВИДЕО
Два человека погибли в результате стрельбы в Нидерландах - ВИДЕО
Неизвестный напал на людей в городе Алмело на западе Нидерландов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате нападения два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщили в местной полиции.
Сообщается, что мужчина начал стрелять по прохожим прямо с балкона одного из домов. По данным местных СМИ, стрельба велась из арбалета.
Полиции удалось задержать стрелявшего. Проводится расследование.
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