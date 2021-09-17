https://news.day.az/world/1381227.html СБ ООН продлил на полгода миссию в Афганистане
СБ ООН продлил на полгода миссию в Афганистане
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую на полгода миссию всемирной организации в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Мандат миссии остается в результате, в основном, прежним, однако в следующие полгода возможна его корректировка.
По информации ТАСС, в процессе обсуждения были смягчены ряд положений, требующие от движение "Талибан" обеспечения прав женщин и девушек. При этом в резолюцию не вошли положения, подчеркивающие необходимость борьбы с терроризмом, особенно, с террористической организацией "Исламское государство".
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