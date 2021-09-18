В России пропала географическая экспедиция

Пропавшую географическую экспедицию в составе девяти человек ищут в Красноярском крае России.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Томское областное отделение Русского географического общества (РГО).

"Шестнадцатого сентября в Томское отделение РГО обратилась томичка, обеспокоенная тем, что участники экспедиции - ее сын и бывший супруг - не выходят на связь с 11 сентября. Последний раз они связывались в субботу вечером, когда члены экспедиции передали, что находятся в населенном пункте в 350 километрах от п. Белый Яр (Верхнекетский район Томской области). Также, по словам девушки, из-за непроходимой дороги им пришлось развернуться и искать другой путь", - говорится в сообщении.

Отделение РГО наладило коммуникацию со всеми населенными пунктами на маршруте экспедиции и выяснило, что в последний раз она была замечена в районе поселка Кривляк Енисейского района Красноярского края. Глава администрации Кривлякского сельсовета Ольга Гобозова сообщила РГО, что утром 11 сентября экспедиция вошла в поселок, а вечером того же дня водитель лесовоза видел экспедицию у поселка Майское, неподалеку от озера Светленькое в том же Енисейском районе. Отсюда, вероятно, и был сделан последний звонок.

"Следующий населенный пункт - Фактория Сым - скорее всего, не был достигнут участниками экспедиции, так как там не были замечены следы их пребывания. После получения этой информации исполнительный директор Томского областного отделения РГО Юлия Калюжная передала в отделение МЧС по Томской области все имеющиеся сведения и номера телефонов участников экспедиции. В настоящее время МЧС начало поисковую операцию", - сообщили в РГО, уточнив со слов главы администрации Кривлякского сельсовета, что на участке Кривляк - Сым в свое время был леспромхоз, после которого осталось множество лесных дорог, в которых легко заблудиться.

Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. РГО не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два члена общество - руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Всего в составе девять человек.

Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка - притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога - средневекового русского города. Планируемый маршрут: Красноярск - Енисейск - Ярцево - Кривляк - Фактория Сым - озеро Опольчум - озеро Бургункуй - Центральный - Клюквинка - Томск.