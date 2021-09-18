https://news.day.az/world/1381407.html Грандиозное шоу дронов в столице Коста-Рики - ВИДЕО
Грандиозное шоу дронов в столице Коста-Рики - ВИДЕО
Сотни дронов эффектно осветили небо над Коста-Рикой.
Как передает Day.Az со ссылкой на btvnovinite.bg, световое шоу стало частью торжеств, посвященных двухсотлетию независимости страны.
Шоу было показано на национальном стадионе в столице страны Сан-Хосе, где 500 дронов сформировали различные фигуры, связанные с культурой Коста-Рики.
В шоу также отдали дань уважения медикам, борющимся с COVID-19.
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