Грандиозное шоу дронов в столице Коста-Рики

Сотни дронов эффектно осветили небо над Коста-Рикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на btvnovinite.bg, световое шоу стало частью торжеств, посвященных двухсотлетию независимости страны.

Шоу было показано на национальном стадионе в столице страны Сан-Хосе, где 500 дронов сформировали различные фигуры, связанные с культурой Коста-Рики.

В шоу также отдали дань уважения медикам, борющимся с COVID-19.