Момент прибытия задержанного в Украине бизнесмена в Азербайджан попал на камеру

Как мы уже сообщали ранее на основе совместоного заявления Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел, Махмудов Магсуд Солтан оглу, объявленный в международный розыск с 10 января 2020 года по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), был задержан в июле этого года на территории Украины и доставлен сегодня в Азербайджан.

В соцсетях появилось видео его прибытия в страну. На кадрах видно, как бизнесмена в наручниках и в сопровождении сотрудников МВД выводят из Международного аэропорта Гейдар Алиев и увозят.

Представляем вниманию читателей эти кадры: