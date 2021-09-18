https://news.day.az/world/1381412.html Момент прибытия задержанного в Украине бизнесмена в Азербайджан попал на камеру - ВИДЕО
Момент прибытия задержанного в Украине бизнесмена в Азербайджан попал на камеру - ВИДЕО
Как мы уже сообщали ранее на основе совместоного заявления Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел, Махмудов Магсуд Солтан оглу, объявленный в международный розыск с 10 января 2020 года по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), был задержан в июле этого года на территории Украины и доставлен сегодня в Азербайджан.
В соцсетях появилось видео его прибытия в страну. На кадрах видно, как бизнесмена в наручниках и в сопровождении сотрудников МВД выводят из Международного аэропорта Гейдар Алиев и увозят.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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