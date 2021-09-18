https://news.day.az/world/1381431.html Крысы заполонили уличные кафе и рестораны в Нью-Йорке - ВИДЕО
Крысы заполонили уличные кафе и рестораны в Нью-Йорке - ВИДЕО
Общепиты в Нью-Йорке по ночам превращаются в рассадник грызунов.
Они бегают по столам и стульям, которыми будут пользоваться люди через несколько часов, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна".
По данным канала, многие руководители смирились с этой напастью. Они считают, что это общегородская проблема, с которой уже ничего не поделать.
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