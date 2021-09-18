Крысы заполонили уличные кафе и рестораны в Нью-Йорке

Общепиты в Нью-Йорке по ночам превращаются в рассадник грызунов.

Они бегают по столам и стульям, которыми будут пользоваться люди через несколько часов, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна".

По данным канала, многие руководители смирились с этой напастью. Они считают, что это общегородская проблема, с которой уже ничего не поделать.