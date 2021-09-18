Турция достигла 1% доли мирового экспорта

Турция достигла одного процента доли мирового экспорта, перешагнула критический порог.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на внеочередном заседании Союза эспортеров Турции,передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам Эрдогана, экспорт Турции за 12 месяцев впервые превысил 200 млрд долларов и по состоянию на 17 сентября достиг рекордных 211 млрд долларов.

"Намерены увеличить число экспортеров сначала до 150 тысяч, а затем и до 300 тысяч", - сказал глава государства.

В Турции в ближайшее время будет построен выставочный центр, в руководстве которого будет представлен Союз экспортеров Турции, сказал он.

"Я намерен заявить об этом на Генассамблее ООН во вторник, мы полны решимости сделать все, что от нас зависит, чтобы занять свое законное место в новой глобальной системе", - отметил турецкий лидер.