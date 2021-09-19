В Алжире объявили трехдневный траур

Власти Алжира объявили в субботу трехдневный траур в стране в связи со смертью экс-президента Абдельазиза Бутефлики, который умер в пятницу вечером на 85-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное информационное агентство APS.

"Президент Абдельмаджид Теббун распорядился приспустить государственные флаги на всей территории страны, начиная с субботы", - говорится в сообщении. Дата погребения бывшего руководителя страны, который управлял Алжиром 20 лет - с 1999 по 2019 годы - еще не объявлена.

Когда-то Бутефлика стал самым молодым министром иностранных дел в мире, возглавив алжирский МИД в 26 лет. Спустя десятилетия, после "арабской весны", снесшей наиболее значимых политиков-мастодонтов Ближнего Востока и Северной Африки, он остался самым пожилым президентом, передвигавшимся после тяжелого инсульта в инвалидном кресле и по состоянию здоровья уже не способным управлять страной. Он был одним из героев национально-освободительной войны с французскими колониалистами на независимость, сумел вывести страну из так называемого черного десятилетия, когда в 1990-е годы Алжир был погружен в гражданскую войну. В частности, при Бутефлике в 2005 году на общегосударственном референдуме была принята Хартия за мир и национальное примирение, в целом положившая конец кровопролитному конфликту внутри страны.

Но когда в начале 2019 года Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на пятый срок, в стране начались беспрецедентные по масштабу протесты, спровоцировавшие острый внутриполитический кризис. В результате 2 апреля 2019 года Бутефлика вынужден был сложить с себя президентские полномочия.