Талибы лишили узбекский язык статуса официального

Движение "Талибан" издало временный закон для Афганистана, который устанавливает новую систему управления и оставляет два официальных языка вместо закрепленных ранее в законодательстве трех, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В законе под названием "Основы" указывается официальная религия Афганистана - суннитский ислам ханафитского мазхаба, а также его официальные языки - пушту и дари. Ранее в Афганистане наряду с ними имел официальный статус узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в стране существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.

Согласно документу, в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции.

Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия. Если при предыдущем правительстве представители Национальной ассамблеи Афганистана пользовались депутатской неприкосновенностью, то при новой власти они ее лишаются, говорится в законе.