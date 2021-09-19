https://news.day.az/world/1381541.html Массовая драка мигрантов в Великобритании - ВИДЕО
Массовая драка мигрантов в Великобритании - ВИДЕО
Какими культурными традициями и национальными особенностями дополняют британский Бирмингем сегодня вчерашние мигранты?
Таким вопросом задается телеграм-канал "Столкновение", распространяя видео с улиц Великобритании, где устраиваются разборки при помощи мачете и молотка.
Day.Az представляет данные кадры:
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