Массовая драка мигрантов в Великобритании

Какими культурными традициями и национальными особенностями дополняют британский Бирмингем сегодня вчерашние мигранты? 

Таким вопросом задается телеграм-канал "Столкновение", распространяя видео с улиц Великобритании, где устраиваются разборки при помощи мачете и молотка.

Day.Az представляет данные кадры: