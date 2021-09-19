Ученые нашли подтверждение природного происхождения коронавируса

Университет Пастера совместно с Лаосским национальным университетом проверил и доказал версию о природном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Препринт исследования публикуется на сайте Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые смогли найти новые доказательства данной версии. На протяжении нескольких месяцев они наблюдали за 645 летучими мышами разных видов из Юго-Восточной Азии. По итогам исследования оказалось, что те мыши, которые обитают в известняковых пещерах Лаоса, являются носителями трех вирусов (BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236), а также рецептора связывающего домена (RBD, часть белка, связывающего с человеческими клетками). В итоге специалисты заметили, что данный домен близок к уханьскому варианту патогена.

Исследователи считают, что BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 - "ближайшие предки SARS-CoV-2", однако они не имеют в себе так называемого сайта расщепления фурином в S-белке, который помогает вирусу быстрее проникать в организм.

В заключение авторы работы заявили, что этот вывод стал еще одним доказательством их предположения, что SARS-CoV-2 появился и развился естественным образом. В скором времени ученые продолжат исследовать, может ли человек заразиться этим вирусом при контакте с летучими мышами.