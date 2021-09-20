https://news.day.az/world/1381729.html Британская полиция жестоко избивает протестующих против ковидных ограничений - ВИДЕО
Британская полиция жестоко избивает протестующих против ковидных ограничений - ВИДЕО
В Сети появились очередные кадры чрезмерного применения силы британскими полицейскими в отношении протестующих в Лондоне.
Соответствующим видео поделился телеграм-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az.
Отметим, что массовые акции охватили почти все континенты. Тысячи пикетчиков выступают против ограничений и в Лондоне. Плакаты в руках говорят сами за себя: "Нет ковид-паспортам", "Свободу!" , "Руки прочь от наших тел".
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