Запад захлестнула волна протестов против антикоронавирусных мер

Волна по-настоящему массовых протестов прокатилась по странам Запада в связи с пандемией, передает Day.Az со ссылкой на tvc.ru.

В Великобритании, Франции, Хорватии, Сербии требуют смягчения ковидных ограничений, отмены "санитарных паспортов". В Австралии митинги переросли в столкновения с полицией. Десятки пострадали, сотни задержаны.

Только криками не обошлось. В Австралии, массовые демонстрации закончились столкновениями с полицией. Тысячи митингующих вышли на улицы Сиднея, Мельбурна, Канберры с требованиями отменить введенные из-за коронавируса локдауны. Власти пытались вразумить демонстрантов. В стране в одном только Новом Уэльсе за сутки - еще почти полторы тысячи новых случаев заболевания. Но диалога не получилось. В ход пошли кулаки, слезоточивый газ, наручники. В стычках пострадали 10 полицейских. Сотни манифестантов задержаны.

Массовые акции охватили почти все континенты. Десятки тысяч пикетчиков выступают против ограничений в Лондоне и Нью-Йорке. Плакаты в руках говорят сами за себя: "Нет ковид-паспортам", "Свободу!" , "Руки прочь от наших тел". Подчеркнуто на лицах никаких масок. И само собой социальной дистанции. При том, что, например США, устойчиво возглавляют список стран с самый высоким уровнем заболеваемости. За весь период пандемии - более 42 миллионов инфицированных.

Во Франции толпа парижан требует отправить президента в отставку. Республика бурлит уже месяц. Масло в огонь протестов добавило решение Макрона не только ужесточить антиковидные ограничения - ввести обязательные санитарные пропуска для посетителей музеев, кафе, ресторанов, пассажиров внутренних авиарейсов, но и требование ко всем работникам здравохранения вакцинироваться. Как минимум, 40 тысяч врачей и медсестер, сразу заявили о своем не согласии. Власть ответила - начались уволнения. Более трех тысяч человек, занятых в отрасли, уже остались без работы.

Волна протестов не стихает и в Восточной Европе. В Сербии на улицах жгут фаеры. Отменить действия ковидных паспортов требуют жители Белграда.

Против масок, ПЦР-тестов, обязательного использования дезинфицирующих средств, вакцинации выступают жители Хорватии. А в Испании, несмотря на запреты, 25 тысяч человек собрались на вечеринку. Впрочем, веселье было остановлено прибывшими полицейскими. Мероприятие пришлось свернуть. Нарушителям грозит штраф в 600 евро.