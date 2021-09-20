В Польше автобус с десятками детей слетел в кювет

Вблизи города Быдгощ на севере Польши слетел в кювет автобус, перевозивший 31 ребенка дошкольного возраста и воспитателей. В результате ДТП пострадали четверо взрослых. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что автобус сначала съехал с дороги на обочину, а затем слетел в кювет.

Среди пострадавших в результате аварии четверо взрослых-воспитателей. Они получили травмы различной степени тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное. Один из травмированных был доставлен в больницу вертолетом с подозрением на перелом бедренной кости.

Спасатели сообщают, что никто из детей не получил опасных для жизни травм, но все они в профилактических целях госпитализированы в больницу, где их осмотрят врачи.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются причины аварии.