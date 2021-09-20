Cостояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми тяжелое

Девять человек, госпитализированных после стрельбы в пермском вузе, находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сказал он журналистам.

Как уточнил министр, наиболее тяжелые пациенты сейчас находятся в краевой больнице. "При оказании медицинской помощи было задействовано 28 бригад скорой медицинской помощи, включая шесть специализированных реанимационных бригад и дополнительно выдвигались еще из территориального центра медицины катастроф дополнительно две бригады. Все пациенты госпитализированы в четыре клиники, наиболее тяжелые пациенты находятся в краевой больнице", - уточнил он.

Решение по транспортировке пациентов из Перми будет принято после стабилизации всех пациентов, ориентировочно поднять все борты МЧС планируют утром 21 сентября.

"Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения. Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов. Мы планируем поднять все борты МЧС с эвакуацией пациентов ориентировочно завтра на утро", - сказал он журналистам.

По словам министра, помощь пострадавшим сейчас также оказывают специалисты, прилетевшие в Пермь из федеральных клиник. "Сегодня полностью все объемы медицинских вмешательств, какие необходимы, выполняются. В достаточном количестве есть препараты крови, лекарственные препараты, необходимые медицинские изделия для хирургических вмешательств. Восемь пациентов обслужены амбулаторно, двое пациентов из них отказались от предложенной госпитализации, но врачи с ними на дистанционной связи", - рассказал Мурашко.