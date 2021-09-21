Цена газа в Европе выросла до 880 долларов за тысячу кубометров

Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги понедельника ростом на 11,7%, достигла 880 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов выросла почти на 12%, до 880,1 доллара за тысячу кубометров. При этом цены после аукционов на транзитные мощности на октябрь подскакивали до 900 долларов за тысячу кубов.

Цена газа в моменте взлетела на новостях о том, что "Газпром" для транзита газа в октябре не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины и забронировал для транзита через Польшу треть предлагавшихся мощностей.