В Брюсселе заговорили об усилении вооруженных сил Евросоюза

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что после отказа Австралии от поставки французских подводных лодок на фоне создания военного альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия, Евросоюзу стоит заняться наращиванием собственного оборонного потенциала, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает: и наши альянсы (с другими странами - прим. ред.) также будут сильнее", - сказал Мишель.

Он отметил, что разрыв Канберрой оборонного контракта с Парижем продемонстрировал ненадежность государств-участников Aukus: в их отношениях с Европой недостает "элементарных принципов для союзников - транспарентности и доверия".

Ранее министры иностранных дел европейских стран поддержали Францию в споре с AUKUS.

Газета La Tribune сообщила 16 сентября, что австралийские власти приняли решение разорвать "контракт века" с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок из-за вступления в AUKUS. Австралия заключила с французской компанией Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

После этого в AUKUS заключили контракт, который предполагает строительство атомных подводных лодок для ВМФ Австралии.