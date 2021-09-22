В Саудовской Аравии запустили космический хакатон

Космическая комиссия Саудовской Аравии объявила об открытии регистрации на космический хакатон. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мероприятие направлено на привлечение новаторов и разработчиков к участию в конкурсе NASA International Space Apps Challenge в следующем месяце и на участие в разработке инновационных решений для проблем в области космонавтики.

Хакатон пройдет с 30 сентября по 2 октября. Призы составят $53 тыс.

Также космическая комиссия Саудовской Аравии в августе открыла учебный лагерь для ознакомления школьников с космическими науками и технологиями.