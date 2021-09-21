https://news.day.az/world/1382443.html В Кремле подтвердили подготовку визита Эрдогана в Россию
В Кремле подтвердили подготовку визита Эрдогана в Россию
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию готовится, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az.
Ранее во вторник в канцелярии турецкого президента заявили, что визит Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ожидается 29 сентября. Планируется, что он отправится в Сочи.
"Визит готовится", - сказал Песков в ответ на вопрос, намерен ли российский лидер Владимир Путин провести с турецким коллегой очную встречу во время его визита в РФ.
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