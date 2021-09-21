Убийце из Перми ампутировали левую ногу по колено

Устроившему стрельбу в университете ПГНИУ Тимуру Бекмансурову ампутировали левую ногу, по предварительной информации, по колено. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Стрелок еще не приходил в сознание. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Однако, по данным телеграм-канала Baza, врачи считают, что его жизни ничего не угрожает, в ближайшие часы его состояние измениться не должно.

"Почти ничего не угрожает, кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния <...> Единственный фактор, который ему угрожает - возможный отказ почек из-за множественных тяжелейших травм", - сказано в публикации.