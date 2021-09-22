Журналист в прямом эфире подвергся нападению во время протестов в Мельбурне

У репортера из Мельбурна, в котором не первую неделю идут протесты, явно был неудачный день.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", протестующие всячески мешали ему работать, а потом и вовсе перешли к открытой агрессии. Журналиста облили мочой, придушили и забросали бутылками во время антиковидных протестов.



Отмечается, что все потому, что он вел репортаж для "мейнстримного" новостного канала.