https://news.day.az/world/1382827.html Журналист в прямом эфире подвергся нападению во время протестов в Мельбурне - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", протестующие всячески мешали ему работать, а потом и вовсе перешли к открытой агрессии. Журналиста облили мочой, придушили и забросали бутылками во время антиковидных протестов.
Журналист в прямом эфире подвергся нападению во время протестов в Мельбурне - ВИДЕО
У репортера из Мельбурна, в котором не первую неделю идут протесты, явно был неудачный день.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", протестующие всячески мешали ему работать, а потом и вовсе перешли к открытой агрессии. Журналиста облили мочой, придушили и забросали бутылками во время антиковидных протестов.
Отмечается, что все потому, что он вел репортаж для "мейнстримного" новостного канала.
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