В 50 странах мира к концу сентября не удастся привить 10% населения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 50 странах мира, в основном африканских, к концу сентября не удастся достичь поставленной ранее ВОЗ цели по охвату не менее 10% населения прививками от коронавируса. Выступая в среду на саммите по вопросам борьбы с пандемией, он сообщил, что из обещанного странами с высокими доходами другим государствам 1 млрд доз вакцины реально было предоставлено менее 15%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, текст его выступления опубликовала пресс-служба ВОЗ.

Почти 90% богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели охватить к концу сентября вакцинацией от COVID-19 не менее 10% населения, сказал Гебрейесус. "Однако 50 государств этого не достигнут, в основном [они расположены] в Африке", - констатировал он.

"Страны с высокими доходами пообещали более 1 млрд доз, однако материализовались менее 15% доз", - сообщил гендиректор. "Нам необходима сегодня твердая глобальная приверженность поддержке вакцинации по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу нынешнего года и 70% к середине 2022 года", - добавил он. По его словам, для достижения этих целей "именно сейчас необходимы 2 млрд доз для стран с низкими и средними доходами".

В этой связи глава ВОЗ призвал "страны и компании, контролирующие глобальное снабжение вакцинами", немедленно выполнить свое обещание поделиться препаратами, содействовать немедленной передаче технологий и прав интеллектуальной собственности на вакцины, а также внести коррективы в планы ближайших поставок для механизма COVAX и Африканского трастового объединения по закупке вакцин (AVAT). Гебрейесус ожидает, что мировое сообщество "полностью и срочно" профинансирует международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам и средствам диагностики от коронавируса ACT-Accelerator. Мир нуждается в "более сильной, устойчиво финансируемой и наделенной полномочиями ВОЗ в центре глобальной архитектуры здравоохранения", резюмировал гендиректор.

В среду президент США Джо Байден, открывая проводимый по видеосвязи саммит по вопросам борьбы с пандемией, объявил, что США и Евросоюз запускают партнерство с целью передачи вакцин от нового коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере.