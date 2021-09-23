В Украине заявили, что надеются на появление завода Bayraktar в стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что рассчитывает на появление в стране завода Bayraktar, который занимается изготовлением беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил Кулеба во время трансляции в своем Facebook, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Эрдоганом.

"Вчера Зеленский провел очень предметный разговор с президентом Турции (Тайипом Эрдоганом). На этой встрече в основном мы говорили про безопасность, про сотрудничество наших государств в сфере обороны. Вы знаете, что между нашими странами есть несколько амбициозных проектов. Это и производство беспилотников, и производство кораблей для ВМС Украины", - заявил Кулеба.

По его словам, Эрдоган и Зеленский однозначно настроены на то, чтобы двусторонняя торговля росла в интересах экономик и бизнеса предпринимателей обеих стран.

"Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод Bayraktar на территории Украины будет", - добавил Кулеба.