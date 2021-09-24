https://news.day.az/world/1383810.html На Кубе орлы врезались в пассажирский самолет - двигатель загорелся - ВИДЕО
На Кубе орлы врезались в пассажирский самолет - двигатель загорелся - ВИДЕО
На Кубе в самолёт авиакомпании Azur Air с российскими туристами врезались два орла: один в нос, другой в крыло. Из-за этого самолёт резко начал тормозить, лопнуло одно колесо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
К счастью, никто не пострадал, однако туристам пришлось задержаться на острове.
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