Ураган Сэм в Атлантике усилился до второй категории

В Атлантическом океане сформировался ураган Сэм. Накануне он усилился до второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США в пятницу, 24 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сэм стал 18 названным штормом за весь сезон ураганов 2021 года. На данный момент максимальная скорость ветра составляет 43 м/с. Сэм находится на расстоянии около 1 950 км к северо-востоку от Ливардских островов в Карибском море и движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 22 км/ч.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Напомним, 14 сентября ураган первой категории Николас вышел на побережье США, ударив по штатам Техас и Луизиана. Штормовой ветер и сильные ливни оставили без электричества почти 450 тысяч жителей - более 95 тысяч жителей Луизианы и более 345 тысяч человек в Техасе.

При этом стихия помешала восстановительным работам на линиях, поврежденных ранее ураганом Ида. В домах 119 тысяч жителей Луизианы так и не появился свет.