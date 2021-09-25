https://news.day.az/world/1384033.html Талибы призвали дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их правительстве
Талибы призвали дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их правительстве
Назначенный боевиками радикального движения "Талибан" министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф призвал международное сообщество дать организации 20 месяцев, прежде чем судить о ее правлении. Соответствующую речь процитировал на своей странице в Twitter член талибанской комиссии по культуре Инамулла Самангани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ханиф подчеркнул, что талибы не просят мир помогать или сотрудничать с ними, как это делал на протяжении последний 20 лет официальный режим Афганистана.
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